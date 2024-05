Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Inter Mediolan może ruszyć po Adriena Rabiota

Przyszłość Adriena Rabiota w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Kontrakt środkowego pomocnika z Juventusem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2024 roku, a strony jeszcze nie znalazły porozumienia co do kontynuowania współpracy. Wiele wskazuje na to, że 29-latek w najbliższym letnim okienku zmieni drużynę na zasadzie wolnego transferu, a to nie przechodzi bez uwagi europejskich gigantów.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami włoskiej stacji telewizyjnej “Sport Mediaset” poważne zainteresowanie Adrienem Rabiotem wykazuje ligowy rywal Bianconerich, czyli Inter Mediolan. Mistrz Serie A jest gotowy przedstawić 43-krotnemu reprezentantowi Francji propozycję umowy, jeśli ten ostatecznie zdecyduje się na opuszczenie Allianz Stadium. Nerazzurri w takim przypadku muszą jednak liczyć się ze sporą konkurencją.

Adrien Rabiot od dawna jest bowiem łączony z przeprowadzką do Manchesteru United, który nadal bacznie śledzi jego sytuację. 29-letni pomocnik w zakończonym sezonie rozegrał 35 meczów, strzelił 5 goli i zaliczył 3 asysty. Doświadczony zawodnik przed przenosinami do Juventusu występował w rodzimym Paris Saint-Germain.