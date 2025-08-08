Inter walczy o gwiazdę Serie A. Nowa propozycja w drodze

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu - trener Interu Mediolan

Ademola Lookman trafi do Interu? Jasne oczekiwania Atalanty

Ademola Lookman jest coraz bliżej przeprowadzki do Interu Mediolan. Skrzydłowy Atalanty Bergamo złożył na ręce tamtejszych włodarzy oficjalną prośbę o transfer, wyrażając chęć zmiany klubu jeszcze tego lata. Działacze ze Stadio Atleti Azzurri d’Italia pozostają jednak nieugięci i jasno określili swoje wymagania – za Nigeryjczyka oczekują minimum 50 milionów euro. Choć kwota wydaje się wysoka, wszystko wskazuje na to, że oferta spełniająca te oczekiwania może wkrótce wpłynąć na biurko klubu z Bergamo.

Według najnowszych informacji podanych przez włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Inter Mediolan poważnie rozważa bowiem zwiększenie swojej dotychczasowej propozycji do poziomu wspomnianej wyżej kwoty. Nerazzurri, którzy szukają wzmocnienia ofensywy przed startem nowego sezonu, widzą w Ademoli Lookmanie idealne uzupełnienie swojego składu i chcą dopiąć ten transfer jak najszybciej. Coraz bliższe porozumienie między klubami sugeruje, iż finalizacja przenosin może nastąpić już w najbliższych dniach.

Ademola Lookman w ostatnich sezonach wyrósł na jedną z największych gwiazd Atalanty Bergamo. Do włoskiej drużyny trafił w 2022 roku z Lipska, błyskawicznie stając się jej kluczowym zawodnikiem. W sezonie 2024/2025 strzelił 20 goli i zaliczył 7 asyst w 40 spotkaniach. Przypomnijmy, że kampanię wcześniej atakujący popisał się hat-trickiem w finale Ligi Europy, zapewniając ekipie z Lombardii pierwsze europejskie trofeum w historii. Atutami 26-letniego piłkarza są dynamiczny styl gry, skuteczność oraz wszechstronność.