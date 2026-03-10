AC Milan zainteresowany hiszpańskim piłkarzem. Możliwy transfer wewnątrz Serie A

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Skauci Milanu obserwują Mario Gilę

AC Milan pokonał Inter Mediolan (1:0) w hicie 28. kolejki Serie A po bramce Pervisa Estupinana na San Siro. Dzięki zwycięstwu drużyna Massimiliano Allegri odzyskała nadzieje na walkę o mistrzostwo Włoch, choć do liderujących w tabeli Nerazzurrich traci obecnie siedem punktów.

Według informacji włoskiego dziennikarza transferowego Nicolo Schiry, mediolański gigant interesuje się środkowym obrońcą. Mario Gila z Lazio znajduje się w kręgu zainteresowań Milanu, którego skaut pojawił się na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, by obejrzeć w akcji hiszpańskiego stopera podczas meczu Lazio – Sassuolo.

25-letni Hiszpan wyróżnia się w Serie A wszechstronnością i pewnością w grze defensywnej. Jego umiejętność czytania gry, skuteczna gra głową oraz włączanie się do akcji ofensywnych sprawiają, że jest uważany za naturalnego kandydata do wzmocnienia środka obrony Milanu.

Mario Gila wychował się w akademii Realu Madryt i zdołał przebić się do pierwszego zespołu Królewskich, choć wystąpił w dwóch meczach. W 2022 roku przeniósł się do Lazio za sześć milionów euro. W bieżącym sezonie rozegrał już 28 meczów we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt Hiszpana z dwukrotnymi mistrzami Włoch obowiązuje do czerwca 2027 roku. Fachowy portal Transfermarkt.de wycenia 25-latka na 30 milionów euro.