IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Filippo Terracciano

AC Milan zimą dokona przyszłościowego transferu

Na San Siro przeprowadzi się Filippo Terracciano

20-latek wyróżniał się na tle kolegów w Hellasie Verona

Filippo Terracciano o krok od Milanu

Fabrizio Romano w swoich mediach społecznościowych poinformował o porozumieniu na linii AC Milan – Hellas Verona w sprawie transferu Filippo Terracciano. Warunki osobiste między stronami zostały dogadane już kilka tygodni temu.

Rossoneri za prawa do karty zawodniczej zdolnego pomocnika zapłacą 4,5 miliona euro plus bonusy. Urodzony w 2003 roku piłkarz to wychowanek klubu z miasta Romea i Julii. Do pierwszego zespołu Hellasu Verona został włączony w 2022 roku.

Filippo Terracciano, który występuje na prawej stronie boiska, w 38 spotkaniach trwającej kampanii zaliczył 2 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.