Imago / Fabrizio Corradetti Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

AC Milan szuka nowego napastnika

W kręgu zainteresowań mediolańskiego klubu znajduje się Viktor Gyokeres

Kluczową rolę przy transferze Szweda ma odegrać Zlatan Ibrahimović

Ibrahimović jest idolem Gyokeresa, ma pomóc w transferze do Milanu

AC Milan wciąż nie ma jasnego obrazu dotyczącego tego, jak będzie wyglądała głębia składu na pozycji napastnika. Na ten moment Rossoneri mają dwie typowe dziewiątki w zespole takie jak Oliver Giroud oraz Luka Jović. Jednak przyszłość obu piłkarzy na San Siro stoi pod znakiem zapytania.

Z tego powodu jednym z głównych celów transferowych na lato ma być nowy napastnik. La Gazzetta dello Sport informuje, że na liście życzeń Milanu znajduje się rewelacja ligi portugalskiej – Viktor Gyokeres. Szwed jest w zabójczej formie od momentu dołączenie do Sportingu Lizbona. 25-latek ma na swoim koncie 36 goli w 39 meczach.

Włoska gazeta uważa, że przy transferze Gyokeresa na San Siro dużą rolę odegrać może Zlatan Ibrahimović. Były piłkarz Milanu jest idolem napastnika Sportingu, więc może go przekonać do dołączenia do włoskiego zespołu.