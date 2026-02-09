Manchester United w letnim okienku zamierza ruszyć po gwiazdę Premier League. Portal TEAMtalk przekonuje, że Czerwone Diabły będą musiały wyłożyć przynajmniej 170 milionów euro na ten ruch.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Manchester United - Tottenham Hotspur

Manchester United powalczy o reprezentanta Anglii

O którym piłkarzy marzy Manchester United? Włodarze Czerwonych Diabłów w lecie chcą potwierdzić mistrzowskie aspiracje 20-krotnych zwycięzców krajowych rozgrywek i sprowadzić na Old Trafford jedną z największych gwiazd Premier League. Portal TEAMtalk twierdzi, że tym zawodnikiem jest Cole Palmer.

Chociaż Chelsea wyklucza możliwość rozstania z reprezentantem Anglii, o czym publicznie zapewniał Liam Rosenior, to do sprzedaży może przekonać ją odpowiednia oferta. Jaka kwota zadowoli The Blues? Przynajmniej 150 milionów funtów, a więc ponad 170 milionów euro. Tylko w przypadku takiej propozycji londyńczycy mogą usiąść do negocjacji.

Palmer miał wyrazić chęć powrotu do miasta, w którym się urodził. Jednak tym razem miałby założyć koszulkę ekipy z czerwonej części Manchesteru. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą wygasa dopiero… 30 czerwca 2033 roku. To oznacza, że Chelsea nie musi nawet rozpoczynać rozmów z klubami zainteresowanymi usługami 23-latka. Oczywiście wpływ na rozwój sytuacji będzie miał sam pomocnik i budżet transferowy United.