Inter Mediolan odniósł się do spekulacji prasowych związanych z odejściem Simone Inzaghiego. Szkoleniowca mają na swojej liście życzeń Barcelona i trzy kluby z Premier League.

IMAGO / Fabrizio Carabelli Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inzaghi może odejść z Interu

Media łączą go z Barceloną i klubami Premier League

Inter zamierza podpisać z nim nową umowę

Inter walczy o zatrzymanie Inzaghiego

Simone Inzaghi to trener, który przejął Nerazzurrich w 2021 roku. Obecnie Inter zmierza po mistrzostwo Włoch, a sam 47-latek uważany jest za jednego z najlepszych szkoleniowców młodego pokolenia. Nic dziwnego, że interesują się nim takie kluby jak Barcelona, Chelsea czy Manchester United.

Dowodzący Interem Giuseppe Marotta nie zamierza jednak stracić Inzaghiego. – Kochamy Simone i oczywiście będziemy chcieli pracować z nim przez wiele kolejnych sezonów. W odpowiednim momencie rozpoczniemy z nim rozmowy nad nową umową – powiedział Marotta.

Obecny kontrakt Inzaghiego z Interem będzie ważny już tylko do lata 2025 roku. Sam szkoleniowiec, co podkreśla Marotta, cieszy się jednak z pracy w Mediolanie i nie myśli o odejściu. To dlatego klub nie reaguje nerwowo i nie zwołuje natychmiastowych negocjacji.

