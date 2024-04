Umowa Denzela Dumfriesa z Interem Mediolan wygasa już 30 czerwca 2025 roku. Jeśli strony nie dogadają się w sprawie nowego kontraktu, to wahadłowy trafi na listę transferową. Wiele wskazuje jednak na to, że Holender osiągnie porozumienie z nowym mistrzem Włoch.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Dumfries negocjuje z Interem warunki nowej umowy

Inter Mediolan po zwycięstwie w derbach nad Milanem (2:1) zapewnił już sobie mistrzostwo Włoch. To dwudziesty tytuł Nerazzurrich w historii. Włodarze klubu ze Stadio Giuseppe Meazza powoli mogą zatem skupić się na planowaniu kolejnego sezonu. W letnim okienku transferowym szeregi nowego mistrza Italii mają wzmocnić m.in. Piotr Zieliński oraz Mehdi Taremi. Oprócz tego władze Interu Mediolan muszą usiąść do rozmów na temat przyszłości z niektórymi piłkarzami obecnej kadry.

Jednym z takich zawodników jest Denzel Dumfries. Umowa 28-letniego wahadłowego wygasa bowiem już 30 czerwca 2025 roku, więc strony albo dojdą do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, albo po prostu zakończą współpracę. 52-krotny reprezentant Holandii z powodzeniem występuje w drużynie Nerazzurrich od sierpnia 2021 roku, kiedy to trafił do stolicy mody za niespełna 15 milionów euro z PSV Eindhoven. To stamtąd wypłynął na szerokie, piłkarskie wody.

Prawy pomocnik lub obrońca ostatnio zabrał głos na temat swojej sytuacji. – Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Taka jest piłka nożna. Ale prowadzę rozmowy z Interem Mediolan w sprawie przedłużenia umowy. Mam nadzieję, że wkrótce ponownie będziemy negocjować warunki nowego kontraktu – powiedział Denzel Dumfries cytowany przez włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano.