Igor Tudor został zaprezentowany jako nowy trener Lazio

Chorwat zastąpił na stanowisku Maurizio Sarri’ego

Nowy trener nie wyklucza przejścia na grę dwójką napastników

Tudor wprowadza duże zmiany w Lazio

Lazio ze względu na dymisję Maurizio Sarri’ego musiało szukać nowego szkoleniowca. Wybór padł na Igora Tudora, który w sobotę został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Orłów. Podczas specjalnej konferencji prasowej Chorwat mówił m.in. o zmianie systemu gry, pracy we Włoszech oraz o tym, jakim jest trenerem.

– Trzeba być wszystkim po trochu. Pokazać zarówno marchewkę, jak i kij. Przez cztery dni pobytu tutaj ani razu nie musiałem podnosić głosu – odpowiedział Igor Tudor na pytanie, czy jest surowym trenerem.

– We Włoszech panuje wspaniała kultura pracy. Pracowałem w wielu krajach, ale w żadnym nie było tak jak tutaj. To normalne, że zawodników trzeba motywować. Sesje treningowe są wymagające – powiedział Chorwat cytowany przez portal Football Italia.

– Mam wiele szacunku do Maurizio Sarri’ego, stworzył historię swoim pomysłem na grę, dlatego wolę nie komentować przeszłości. Opcją może być gra na dwóch napastników. Każdy trener musi dostosować się do mocnych stron grupy, którą ma do dyspozycji – dodał nowy trener Lazio.

Lazio, póki co plasuje się na 9. miejscu w Serie A z dorobkiem 43 punktów. Strata do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach wynosi tylko 4 oczka. Po przerwie reprezentacyjnej podopieczni Igora Tudora zmierzą się z dwukrotnie z Juventusem. Najpierw w meczu ligowym, a następnie w półfinale Pucharu Włoch.