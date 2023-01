PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

AC Milan i Inter Mediolan przygotowują się do walki o pierwsze trofeum w sezonie 2022/23. W środę obie mediolańskie drużyny staną naprzeciw siebie w meczu o Superpuchar Włoch, który odbędzie się w Arabii Saudyjskiej.

Inter i Milan zagrają o pierwsze trofeum w sezonie

Zaplanowany na środę 18 stycznia na King Fahd International Stadium w Rijadzie finał Superpucharu Włoch pomiędzy Interem Mediolan i Milanem będzie ostatnim, który zostanie rozegrany w Arabii Saudyjskiej po porozumieniu z Lega Serie A zawartym w listopadzie 2018 roku. Umowa dała zarówno lidze, jak i klubom korzyści ekonomiczne.

Teraz na zastrzyk gotówki mogą liczyć obie drużyny z Mediolanu. Jak podkreśla Calcio e Finanza, każdy finał Supercoppa jest wart około 7,5 miliona euro, z czego 10% trafia do Lega Serie A, czyli władz ligi. Na pozostałe 90% mogą liczyć kluby rywalizujące w finale. Warto podkreślić, że triumfator Superpucharu otrzymuje jedynie 500 tysięcy euro więcej.

Co ciekawe, kwota do podziału była by niższa, gdyby w decydującym starciu zabrakło któregoś z trójki zespołów: Juventus, Inter Mediolan oraz AS Roma, które cieszą się największą popularnością.

Można tutaj zauważyć zbieżności do turnieju o Superpuchar zorganizowanego przez hiszpańską federację, gdzie w tym roku wystąpiły zespoły Realu Madryt, FC Barcelony, Realu Betis oraz Valencii. Dwa ostatnie kluby ze względu na mniejszą popularność nie mogły liczyć na takie korzyści finansowe, jak Duma Katalonii czy Królewscy.

Jednak kwoty zainkasowane przez gigantów hiszpańskiej piłki są znacznie wyższe. Szacuje się, że Barcelona, która sięgnęła w niedzielę po trofeum otrzymała z tego tytułu dwanaście milionów euro, czyli około 7-8 milionów więcej niż zarobi zwycięzca włoskiej edycji. Należy tutaj dodać, że Katalończycy musieli rozegrać dwa mecze ze względu na inną formułę rywalizacji o Superpuchar.

