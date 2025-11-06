Spalletti chce go zatrzymać. Juventus szykuje nowy kontrakt dla gwiazdy

Weston McKennie przeszedł długą drogę od odstawienia na boczny tor do roli filaru środka pola. Według „Corriere dello Sport”, Luciano Spalletti poprosił zarząd Juventusu o przedłużenie kontraktu z Amerykaninem.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

McKennie dostanie propozycję nowego kontraktu

Juventus przechodzi istną metamorfozę. Odkąd stery objął Luciano Spalletti, wszystko wygląda inaczej. Jeszcze rok temu Weston McKennie był praktycznie poza drużyną. Latem 2024 Thiago Motta umieścił go na liście transferowej, a Amerykanin był o krok od odejścia. Dopiero w ostatniej chwili zdecydowano o jego pozostaniu. Dziś 26-letni pomocnik znów jest ważnym ogniwem zespołu.

McKennie swoją pozycję odzyskał ciężką pracą i profesjonalnym podejściem. Nigdy nie narzekał, mimo trudnej sytuacji, i to właśnie jego determinacja przekonała sztab, by ponownie na niego postawić. Z czasem stał się zawodnikiem, na którego Spalletti może liczyć w każdym meczu. Nie tylko ze względu na jego waleczność, ale także uniwersalność.

Problemem pozostaje jednak kontrakt, który obowiązuje tylko do 2026 roku. Przez długi czas rozmowy o przedłużeniu stały w miejscu, choć jeszcze rok temu wydawało się, że podpis nowej umowy to tylko formalność. Teraz sytuacja może się zmienić.

Jak informuje „Corriere dello Sport”, Luciano Spalletti miał zwrócić się bezpośrednio do działu sportowego Juventusu z prośbą o przedłużenie kontraktu z Amerykaninem. Szkoleniowiec miał podkreślić, że McKennie idealnie pasuje do jego wizji klubu i jest ważnym elementem zespołu.

W Turynie coraz wyraźniej widać, że McKennie z piłkarza niechcianego stał się symbolem odrodzenia. A jeśli dojdzie do przedłużenia umowy, jego historia w czarno-białych barwach może potrwać jeszcze długo.

