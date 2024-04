Rysuje się faworyt do zastąpienia Allegriego w Juventusie

Juventus nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Niepewny swojej przyszłości jest Massimiliano Allegri. Fichajes.net podaje, że Thiago Motta może go zastąpić.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus może czekać era Thiago Motty

Juventus we wtorkowy wieczór stanie przed szansą przypieczętowania awansu do finału Pucharu Włoch. Możliwość wygrania prestiżowego trofeum sprawia, że ekipa z Turynu może uratować sezon 2023/2024. Mimo wszystko nie milkną doniesienia dotyczące rozstania Massimiliano Allegriego po zakończeniu rozgrywek.

Serwis Fichajes.net podaje natomiast, że faworytem do przejęcia sterów nad Juve przed kolejnym sezonem, jest Thiago Motta. Były reprezentant Włoch to bez wątpienia objawianie tej kampanii w Serie A. Pod jego dowództwem Bolognia liczy się w grze o czołowy lokaty w lidze włoskiej. Rossoblu aktualnie plasują się na czwartym miejscu w ligowej stawce, co premiowałoby finalnie tę ekipę grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Bolognia zarządzana przez Thiago Motte w tym sezonie w 32 spotkaniach wywalczyła, jak na razie 59 punktów. To efekt 16. zwycięstw i 11. remisów. Taki bilans sprawił, że sternicy Starej Damy na czele z dyrektorem sportowym klubu Cristiano Giuntolim są poważnie zainteresowani 41-latkiem.

Aktualnie mają być prowadzone rozmowy między stronami. Przedstawiciele Juventusu wierzą jednocześnie, że Thiago Motta może być tym trenerem, który sprawi, że pojawi się w klubie sukces w postaci mistrzostwa Włoch. Doświadczenie jako zawodnika i trenera, w połączeniu z nieszablonowym stylem gry, może znacząco wpłynąć na wyniki zespołu.

