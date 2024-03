AS Roma wkrótce może sfinalizować kluczowy kontrakt na przyszły sezon. Otóż rodzina Friedkinów jest gotowa na dalszą współpracę z Daniele De Rossim. Szkoleniowiec ma otrzymać do podpisania nowy dwuletni kontrakt - informuje "La Gazzetta dello Sport".

IMAGO / Mairo Cinquetti / NurPhoto Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Daniele De Rossi na dłużej w Romie?

Jak wynika z informacji przekazanych przez “La Gazzettę dello Sport”, AS Roma jest chętna na dalszą współpracę z Daniele De Rossim. Włoski szkoleniowiec zaimponował jako trener tymczasowy, przez co znalazł uznanie w oczach rodziny Friedkinów, właścicieli klubu. “Giallorossi” mają wkrótce przygotować 40-latkowi do podpisania nowy dwuletni kontrakt.

Włoscy dziennikarze dodają, że Daniele De Rossi ma bardzo dobre relacje z Friedkinami. Włoch zna biegle język angielski, co ułatwia mu w komunikacji z właścicielami. Na dodatek 40-letni trener wyśmienicie dogaduje się z całym zarządem klubu.

AS Roma obecnie zajmuje piątą lokatę w tabeli Serie A. “Giallorossi” po 27. kolejkach mają na koncie zgromadzonych 47 punktów.

