Roma wybrała nowego trenera. Klub postawił na doświadczenie

Źródło: AS Roma

Źródło: AS Roma

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Oficjalnie: Gian Piero Gasperini trenerem Romy

AS Roma zakończyła sezon 2024/25 na piątym miejscu w tabeli Serie A, co zapewniło udział w kolejnej edycji Ligi Europy. Choć końcowy rezultat można uznać za przyzwoity, droga do tego osiągnięcia była wyjątkowo kręta. W trakcie rozgrywek drużynę prowadzili kolejno Daniele De Rossi, Ivan Jurić oraz Claudio Ranieri, który tymczasowo przejął zespół w decydującej fazie sezonu.

Po zakończeniu rozgrywek władze Giallorossich nie zwlekały z podjęciem decyzji dotyczącej przyszłości trenerskiej ławki. W rezultacie klub ze stolicy Włoch oficjalnie ogłosił zatrudnienie Gian Piero Gasperiniego. Doświadczony szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku i już wkrótce rozpocznie przygotowania do nowej kampanii.

67-letni Gasperini rozstaje się z Atalantą Bergamo po dziewięciu niezwykle udanych latach. To właśnie pod jego wodzą klub z Lombardii sięgnął po pierwsze w historii trofeum europejskie – Ligę Europy, a także pięciokrotnie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Roma planuje także kilka wzmocnień, które będą odpowiadały filozofii szkoleniowca, znanego z promowania młodych graczy. Włoski klub stawia na doświadczonego lidera z wyraźną wizją trenerską.