Na zdjęciu: Paul Pogba

Juventus zmienił plany wobec McKenniego

Pomocnik został przywrócony do składu Juventusu

Ma to związek z przeciągającymi się problemami Pogby

McKennie przywrócony do składu Juventusu

Weston McKennie znalazł się wśród zawodników, których Juventus wystawił na listę transferową. Zdaniem mediów pomocnik miał zostać odsunięty od składu i czekać na oferty innych klubów. Taki sam los spotkał między innymi Leonardo Bonucciego.

Amerykanin ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Leeds United, ale klub po spadku do Championship nie zdecydował się na transfer definitywny pomocnika, który po zakończeniu rozgrywek wrócił do Turynu.

Jednak sytuacja wokół McKenniego zmieniła się. Nicolo Balice i Giovanni Albanese donoszą, że pomocnik został przywrócony do składu i poleci z drużyną na przedsezonowe tournee do Stanów Zjednoczonych. Ma to związek z nadal niepewną sytuacją zdrowotną Paula Pogby, który nie wrócił jeszcze do pełni sił. Dziennikarze podkreślają, że mimo to McKennie nadal znajduje się na liście transferowej.

