Napoli rozczarowuje w tym sezonie Serie A i zajmuje odległe miejsce w ligowej tabeli. Mimo to Walter Mazzari nie musi obawiać się utraty pracy. Głos w tej sprawie zabrał Mauro Meluso dyrektor Napoli.

Imago / Alberto Gandolfo Na zdjęciu: Walter Mazzari

Napoli zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli ligowej Serie A

Przyszłość Waltera Mazzari’ego stanęła pod znakiem zapytania

Drużyna spod Wezuwiusza przegrała w ostatnim meczu 0-3 z Torino

Walter Mazzari ma pełne poparcie władz Napoli

Napoli nie prezentuje się tak, jak przystało na mistrza Włoch. “Azzurri” rozczarowują w lidze, a w dodatku od 4 meczów nie potrafią wygrać spotkania. Co więcej, w żadnym z wcześniejszych czterech spotkań nie zdobyli nawet jednej bramki. W związku z tym w mediach zaczęto podawać w wątpliwość umiejętności trenerskie Waltera Mazzari’ego.

We Włoszech chodzą słuchy o ewentualnym zwolnieniu Włocha z posady trenera. Wątpliwości związane z dalszym prowadzeniem zespołu przez 62-latka rozwiał dyrektor Napoli – Mauro Meluso. Klub ufa szkoleniowcowi i nie zamierza podejmować pochopnych decyzji ani ulegać medialnej presji.

– Po spotkaniu mieliśmy krótkie spotkanie z Mazzarim, a potem z drużyną. Za ten mecz musimy przeprosić naszych fanów. Jest nam bardzo przykro. Myślimy o zrobieniu czegoś, co pobudzi zespół do powrotu do normalności – powiedział Meluso.

– Trener cieszy się naszym bezgranicznym zaufaniem. Nie myślimy o jego zwolnieniu – przyznał dyrektor Napoli.

Napoli na półmetku sezonu jest dopiero na 9. miejscu w lidze. Na swoim koncie mają 28 punktów. Do Interu Mediolan, który przewodzi stawce, tracą aż 20 oczek. Następny mecz zagrają 13 stycznia, a ich rywalem będzie Salernitana.

