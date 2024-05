Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Bremer

O’Brien i Calafiori mają zastąpić Bremera w Juventusie

Juventus powoli przygotowuje się do odejścia Bremera w letnim oknie transferowym. Stara Dama ma ustne porozumienie z piłkarzem odnośnie możliwości transferu, jeśli złożona zostanie oferta w ok. 60 milionów euro. Dokładnie tyle wynosi klauzula wykupu zapisana w kontrakcie środkowego obrońcy. Od kilku miesięcy media sugerują, że Brazylijczyk jest blisko dołączenia do Manchesteru United.

W przypadku gdyby Bremer ostatecznie odszedł z klubu władze Bianconeri mają przygotowany plan odnośnie sprowadzenia jego następców. Stara Dama planuje zastąpić obrońcę nie jednym, a dwójką zawodników. La Gazzetta dello Sport poinformowała, że na radarze klubu znajdują się Riccardo Calafiori z Bolonii oraz Jake O’Brien z Lyonu. Włoska gazeta zaznacza jednak, że do transferu dwóch nowych obrońców dojdzie tylko w sytuacji jeśli Bremer odejdzie.

Sytuacja z transferem 27-latka do Czerwonych Diabłów jest dość skomplikowana. Manchester United nie wywalczył awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów, w związku z czym nie wiadomo czy reprezentant Brazylii będzie zainteresowany przejściem do angielskiego zespołu. Aczkolwiek ten fakt nie sugeruje bezpośrednio, że piłkarz zostanie w Turynie, bowiem interesuje się nim kilka innych klubów.

Bremer w bieżących rozgrywkach wystąpił w 37 meczach, w których 3 razy wpisał się na listę strzelców. Dla Juventusu występuje od 2022 roku, gdy przeniósł się na zasadzie transferu z miejscowego rywala – Torino.