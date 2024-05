fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Kwaracchelia następcą Mbappe?

Paris Saint-Germain długo naciskało na Kyliana Mbappe, aby ten zmienił swoją decyzję i podpisał nowy kontrakt. Ten pozostał wierny swoim postanowieniom, potwierdzając, że wraz z końcem sezonu opuści Parc des Princes. Jego nowym klubem zostanie Real Madryt, co niebawem będzie oficjalnie potwierdzone. Paryżanie pogodzili się już ze stratą największego gwiazdora i intensywnie poszukują jego następcy. W mediach przewinęło się już wiele nazwisk, takich jak Marcus Rashford, Victor Osimhen czy Rafael Leao.

Aktualnie PSG przymierza się do pozyskania innego lidera Napoli. Na radary trafił bowiem Chwicza Kwaracchelia, który, tak jak Osimhen, może latem zmienić zespół. Gruziński skrzydłowy wciąż nie dogadał się z włoskim klubem w temacie nowej umowy. Napoli nie chce spełnić oczekiwań Kwaracchelii, co skutkuje dość sporą irytacją w obozie zawodnika.

Francuski gigant ustalił, że sprowadzenie skrzydłowego jest priorytetem na zbliżające się letnie okienko transferowe. Zapowiada się więc ciekawa rywalizacja, gdyż Gruzina na liście życzeń mają także takie ekipy, jak Manchester United czy Chelsea. Co na to Napoli? Aurelio De Laurentiis nie traktuje Kwaracchelii jako nietykalnego. Może go sprzedać, jeśli tylko któryś z klubów zaoferuje 80 milionów euro. Na taką właśnie kwotę reprezentant Gruzji został wyceniony.

Kwaracchelia w obecnym sezonie nie radzi sobie tak dobrze jak w poprzednim, kiedy to Napoli sięgało po mistrzostwo Włoch. Aktualnie ma on na koncie dziesięć bramek i osiem asyst w 31 ligowych występach.

