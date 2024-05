Widzew Łódź – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (12.05.2024)

IMAGO / SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Serafin Szota

Widzew Łódź Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2024 17:03 .

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin: przewidywania

Drugim niedzielnym meczem 32. kolejki PKO Ekstraklasy będzie potyczka Widzewa Łódź z Zagłębiem Lubin. W tym pojedynku trudno wskazać wyraźnego faworyta i nic w tym dziwnego, bowiem obie drużyny są praktycznie sąsiadami w ligowej tabeli. Obie również nie mają już większych szans na grę o czołowe miejsca w lidze, zaś spadek też jest już poza ich zasięgiem. Niemniej z pewnością walka na stadionie w Łodzi będzie zacięta, a ostatnie pojedynki tych drużyn przyzwyczaiły nas do sporej liczby goli. W mojej ocenie w ten weekend będzie podobnie. Typ na to spotkanie: BTTS.

Jakub Superbet 1.70 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin: typ eksperta

Na ten mecz mamy dla Was typ naszego eksperta. Jakub Olkiewicz to dziennikarz sportowy oraz współgospodarz programu “Tetrycy” na naszym kanale Goal.pl na YouTube. Felietony Kuby w każdą środę znajdziesz na naszym portalu. Typ Kuby: Zwycięstwo Widzewa.

Jakub Superbet 2.25 Widzew Łódź wygra Zagraj!

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o ostatnie wyniki obu tych ekip, to są one dość podobne. Praktycznie można powiedzieć, że w ostatnich tygodniach grają tak samo. Ekipa prowadzona przez trenera Daniela Myśliwca zainkasowała w tym czasie sześć punktów, pokonując zespól Ruchu Chorzów oraz Piasta Gliwice i dzieląc się zdobyczą ze Stalą Mielec. Ostatnie dwie kolejki to jednak dwie porażki, najpierw z Rakowem Częstochowa, a przed tygodniem z Wartą Poznań w Grodzisku Wielkopolskim. Wówczas padł rezultat 2:1 dla ekipy Dawida Szulczka, choć goście długo gonili wynik.

Z kolei Zagłębie w dwóch poprzednich kolejkach punktuje zupełnie odmiennie. Drużyna Waldemara Fornalika pokonała Radomiaka Radom oraz sensacyjnie okazała się lepsza od Rakowa Częstochowa na własnym terenie. Niemniej patrząc na całokształt tego sezonu, to “Miedziowi” są rozczarowaniem i nie mogą dziwić plotki na temat możliwego odejścia byłego selekcjonera naszej kadry po tym sezonie. Klub ma bowiem większe aspiracje, niż obecne miejsce w tabeli.

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi ekipami padł remis. Wówczas w Lubinie tablica wyników zatrzymała się na rezultacie 1:1, choć łodzianie dopiero w doliczonym czasie gry doprowadzili do wyrównania. Z kolei w poprzedniej kampanii raz lepsi okazali się gracze Waldemara Fornalika, a w rewanżu piłkarze Widzewa. Na stadionie w Łodzi padł wynik 3:0. Tym razem łodzianie będą musieli radzić sobie jednak bez swojej największej gwiazdy, czyli Bartłomieja Pawłowskiego, który wypadł z gry na dłuższy czas przez poważną kontuzję.

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin: kursy bukmacherów

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 2.25. Z kolei podział punktów wyceniany jest pomiędzy 3.30 a 3.50. Wyrównane zaś są przewidywania na zespół gości – zazwyczaj stawiając na nich zagramy po kursie 3.10.

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin: kto wygra?

Kto wygra? Widzew Łódź 100% Remis 0% Zagłębie Lubin 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Widzew Łódź

Remis

Zagłębie Lubin

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin: przewidywane składy

Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 7 Mato Milos 8 Dawid Tkacz 13 Ernest Terpilowski 22 Dominik Kun 23 Pawel Zielinski 25 Marek Hanousek 35 Ivan Krajcirik 62 Lirim Kastrati 78 Kamil Cybulski 92 Fabio Nunes 99 Imad Rondic 1 Jasmin Buric 11 Arkadiusz Wozniak 16 Sergiy Buletsa 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 21 Tomasz Pienko 23 Patryk Kusztal 55 Luís Mata

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin: transmisja

Początek drugiego niedzielnego spotkania w PKO Ekstraklasie już o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Mecz można oglądać również w internecie dzięki Canal + Online. Cena pakietu z dostępem do wszystkich kanałów Canal+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports to 74 zł miesięcznie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.