Lautaro Martinez

Wydaje się, że Napoli już nikt nie jest w stanie już powstrzymać przed wygraniem mistrzostwa Włoch w tym sezonie, ale napastnik Interu Mediolan Lautaro Martinez wciąż wierzy, że nerazzurri mogą dogonić zespół Luciano Spallettiego.

Martinez wciąż wierzy w mistrzostwo Włoch

Inter traci do prowadzącego Napoli aż 10 punktów

W środę mecz Milan – Inter o Superpuchar Włoch

Zacięta rywalizacja o pozycję wicelidera w Serie A

W piątek Napoli w niesamowitym stylu robiło Juventus 5:1. W opinii wiele ekspertów Azzurri są na autostradzie do mistrzostwa Włoch mając aż dziewięć punktów przewagi nad drugim Milanem, który w sobotę dość nieoczekiwanie zremisował z Lecce. Inter Mediolan skromnie 1:0 pokonał natomiast Hellas Werona po golu Lautaro Martineza. Takie wyniki sprawiły, że między trójką goniącą zespół z Neapolu jest tylko punkt różnicy i szykuje się jeszcze zażarty pościg za liderem.

Lautaro Martinez jest przekonany, że jego Inter Mediolan jest w stanie jeszcze dognić Napoli i zdobyć mistrzowski tytuł. – Pozostało jeszcze wiele spotkań do rozegrania, dlatego uważam, że taki scenariusz jest możliwy. Nie możemy jednak dopuszczać do kolejnych błędów i strat punktów, bo każda taka pomyła może być decydująca – stwierdził Martinez.

Martinez mimo wygrania mistrzostwa świata z Argentyną podczas mundialu w Katarze nie może być w pełni zadowolony ze swojej formy prezentowanej na turnieju. Jednak od powrotu do Interu Mediolan napastnik gra jak z nut. Teraz, nerazzurrich czeka bardzo ważne starcie o Superpuchar Włoch, w którym zmierzą się z Milanem.

– Cel jest jeden. Musimy przywieźć trofeum do domu. To nie tylko finał, ale również derby, co jeszcze bardziej zwiększa prestiż tego meczu. Na razie musimy odpocząć, bo czeka nas daleka podróż do Arabii – dodał Argentyńczyk.

Mecz o Superpuchar Włoch pomiędzy Interem i Milanem został zaplanowany na najbliższą środę. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:00.

