Milik znów kontuzjowany! Pech nie opuszcza reprezentanta Polski

Arkadiusz Milik ma za sobą tragiczny rok. Niedawno wrócił do treningów, ale wciąż nie omijają go problemy. Napastnik Juventusu doznał kolejnego urazu.

fot. SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik musi przerwać treningi. Doznał urazu

Arkadiusz Milik podczas zeszłorocznych przygotowań do Euro 2024 nabawił się kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry w turnieju. Wydawało się, że będzie gotowy na początek nowego sezonu, ale na drodze do wyzdrowienia stały różne komplikacje. Okres rehabilitacji znacząco się wydłużał, gdyż podczas niego Polaka nie omijały również inne problemy zdrowotne. Ostatecznie opuścił cały sezon 2024/2025, na skutek czego jego dalsza kariera w Juventusie stanęła pod znakiem zapytania.

W tym momencie wydaje się, że Milik pozostanie w Turynie i będzie do dyspozycji Igora Tudora w nadchodzącej kampanii. Od kilku tygodni intensywnie trenuje nad powrotem do optymalnej dyspozycji fizycznej oraz piłkarskiej. Pech go jednak nie opuszcza, co ujawnił Gianluca Di Marzio. Okazało się, że podczas ćwiczeń na siłowni 31-latek ponownie nabawił się urazu.

Milik doznał stłuczenia kości piszczelowej. Przez najbliższy tydzień nie może trenować, a po tym czasie przejdzie kolejne badania. Choć problem tym razem nie jest poważny, polski snajper znów nie może w pełni komfortowo przygotowywać się do gry.

.@juventusfc, nuovo infortunio per Milik: ecco quanto accadutohttps://t.co/9jiJ3ngSHF — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2025

Milik jest związany z Juventusem od 2022 roku. Najpierw był tam wypożyczony, a później Stara Dama definitywnie wykupiła go z Marsylii.