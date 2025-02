Milan i Juventus przodują w rankingu “Gazzetty”, Napoli wśród przegranych

Cristiano Barni / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Ranking zimowego mercato w wykonaniu klubów z Serie A

Zimowe okno transferowe w Serie A przyniosło wiele ruchów, ale nie wszystkie kluby wyszły z niego zwycięsko. “La Gazzetta dello Sport” przyznała najwyższe oceny Milanowi (8.5) i Juventusowi (7.5), doceniając ich aktywność na rynku.

Milan pozyskał aż pięciu nowych zawodników: Kyle’a Walkera, Joao Felixa, Warrena Bondo, Riccardo Sottila oraz Santiago Gimeneza. Juventus natomiast wzmocnił kadrę poprzez transfery Alberta Costy, Renato Veigi, Lloyda Kelly’ego oraz Randala Kolo Muaniego. Francuski napastnik natychmiast zaznaczył swoją obecność, zdobywając trzy gole w pierwszych dwóch występach.

Na drugim biegunie znalazło się Napoli, które sprzedało Kvaratskhelię do PSG za ponad 70 milionów euro, ale nie sprowadziło zawodnika o podobnej jakości. Ostatecznie klub zdecydował się na Noaha Okafora z Milanu, co według “Gazzetty” nie było wystarczającym ruchem, by utrzymać jakość ofensywy.

W klasyfikacji mercato pozytywne oceny otrzymały również Fiorentina, Torino i Como (7), natomiast najgorzej oceniono Monzę oraz Venezię (5). Napoli również znalazło się w dolnej części zestawienia, otrzymując jedynie 5.5.

Ranking zimowego mercato według La Gazzetta dello Sport:

🔹 Milan – 8.5

🔹 Juventus – 7.5

🔹 Como, Fiorentina, Torino – 7

🔹 Atalanta, Lazio, Lecce, Roma – 6.5

🔹 Bologna, Cagliari, Empoli, Genoa, Inter, Parma – 6

🔹 Napoli, Udinese, Verona – 5.5

🔹 Monza, Venezia – 5