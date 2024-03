IMAGO / Slavek Ruta Na zdjęciu: Mike Maignan

Maignan doznał urazu w meczu Ligi Europy

Bramkarz opuścił plac gry po 20 minutach

Okazuje się, że to tylko stłuczenie

Maignan nie dokończył meczu ze Slavią Praga

Mike Maignan musiał opuścić plac gry zaledwie 20 minut po rozpoczęciu gry w czwartkowym meczu Ligi Europy ze Slavią Praga. Bramkarz Milanu miał problem z kolanem. Jednak tuż po końcowym gwizdku Stefano Pioli uspokajał, że to nic poważnego.

– Mike poczuł ból w kolanie. ale nie wygląda to na nic niepokojącego. Zobaczymy, ale mogę powiedzieć, że nie będzie to poważna sprawa – mówił szkoleniowiec Rossonerich.

Francuz w piątek przeszedł badania medyczne, które potwierdziły wcześniejsze doniesienia. Uraz Maignana to jedynie stłuczenie i wkrótce powinien być gotowy do gry. To dobra wiadomość dla Milanu, który może odetchnąć z ulgą. Golkiper jest kluczową postacią w układance Stefano Piolego.

