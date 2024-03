IMAGO / Mladen Lackovic Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri nie jest już szkoleniowcem Lazio Rzym

65-letni Włoch złożył rezygnację, którą przyjął klub ze Stadio Olimpicio

Jego następcą, przynajmniej tymczasowo, został asystent – Giovanni Martusciello

Trudne wyzwanie przed Giovannim Martusciello

Lazio Rzym za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowało, że klub przyjął rezygnację Maurizio Sarriego, który kilkanaście godzin temu sensacyjnie ustąpił ze stanowiska trenera drużyny Orłów.

Biancocelesti zanotowali cztery porażki z rzędu we wszystkich rozgrywkach i odpadli z Ligi Mistrzów. To skłoniło 65-letniego Włocha do radykalnego kroku.

Już wiadomo, kto zastąpi Maurizio Sarriego – pierwszym szkoleniowcem Lazio Rzym został ogłoszony jego dotychczasowy asystent, czyli Giovanni Martusciello.

Wydaje się, że to tylko tymczasowa opcja, choć jeśli Biało-Błękitni pod wodzą 52-latka wrócą do formy, to były opiekun Empoli może podpisać dłuższy kontrakt.