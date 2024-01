IMAGO / Fabrizio Carabelli Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Inter przygotowuje się do rywalizacji z Juventusem

Nadchodzące spotkania mogą być kluczowe dla walki o scudetto

Hit Serie A odbędzie się w niedzielę, 4 lutego

Piłkarze Interu będą odpoczywać przed meczem z Juventusem

Inter Mediolan wrócił z Riyadu z Pucharem Włoch, ale już nie zajmuje pierwszego miejsca w tabeli, przynajmniej na chwilę obecną. Nerazzurri wyruszyli do Arabii Saudyjskiej z przewagą 5 punktów nad Juventusem, ale Bianconeri odrobili straty, wygrywając kolejne mecze z Sassuolo i Lecce wyprzedzając mediolańczyków o jeden punkt. Należy jednak podkreślić, że obecnie mają rozegrany mecz więcej.

A to jeszcze nie koniec. Jeśli w sobotę Juventus pokona Empoli, co jest bardziej niż prawdopodobne, Inter wejdzie na boisko w niedzielę wieczorem we Florencji z 4-punktową stratą do turyńczyków. W związku z tym to spotkanie nabiera jeszcze większego znaczenia, zwłaszcza że poprzedza bezpośrednią konfrontację obu zespołów 4 lutego na San Siro.

Mimo to Calciomercato.com przewiduje, że Simone Inzaghi może dać odpocząć kilku zawodnikom w niedzielnym meczu z uwagi na nadchodzącą rywalizację ze Starą Damą. Co więcej, transfer Sensiego może zostać opóźniony, aby mógł jeszcze pomóc drużynie. Na boisku nie należy spodziewać się Bastoniego, który miał drobne problemy zdrowotne, a zawieszeni są Calhanoglu i Barelli.

