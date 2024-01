Juergen Klopp po zakończeniu trwającego sezonu żegna się z Liverpoolem. Niemiec dał do zrozumienia, że jest już wyczerpany pracą w ekipie z Anfield Road. Tymczasem nie milkną spekulacje na temat ewentualnego kolejnego miejsca pracy utytułowanego trenera. Ciekawe wieści przekazało Il Messagerro.

fot. Imago / Carl Markham Na zdjęciu: Juergen Klopp

Od momentu, gdy stało się jasne, że Juergen Klopp żegna się z Liverpoolem po sezonie, to nie milkną spekulacje na temat przyszłości Niemca

Il Messagerro przekonuje, że AS Roma będzie próbować zatrudnić utytułowanego trenera

Klub z Rzymu wierzy, że z niemieckim szkoleniowcem może wskoczyć na wyższy poziom

AS Roma chce Kloppa

Juergen Klopp ma kontrakt ważny z Liverpoolem do 2026 roku. Już jednak wiadomo, że Niemiec tej umowy nie wypełni. 56-latek zakończy pracę w ekipie z Premier League latem tego roku.

Tymczasem dziennikarze Il Messagerro przekonują, że Klopp może być rozważany do objęcia sterów nad AS Romą. Ze stołecznej ekipy został ostatnio zwolniony Jose Mourinho. Jego miejsce zajął Daniele De Rossi, ale związał się z klubem tylko do końca tej kampanii.

Źródło przekonuje natomiast, że władze Giallorossich będą próbować przekonać niemieckiego trenera, aby ten od lata przejął drużynę z Rzymu. Wcześniej pojawiły się natomiast wieści, że Klopp jest niespełnionym marzeniem prezydenta Joana Laporty z FC Barcelony. Niewykluczone, że w związku z kryzysem sportowym Katalończycy złożą także propozycję Niemcowi.

Czytaj więcej: Gdzie będzie pracował Juergen Klopp? Pięć możliwych kierunków