Yildiz zdecydował w sprawie przyszłości. Porozumienie o krok

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Media: Juventus zatrzyma Kenana Yildiza

Przyszłość Kenana Yildiza jest obecnie jednym z głównych tematów we włoskich mediach. 20-letni skrzydłowy wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, znajdując się na celowniku takich gigantów jak Chelsea, Arsenal czy Liverpool. Wiele jednak wskazuje na to, że wymienione kluby ostatecznie będą musiały obejść się smakiem, ponieważ Juventus zamierza zrobić wszystko, aby zatrzymać młodą gwiazdę w Turynie.

Według najnowszych informacji przekazanych przez włoską gazetę „Tuttosport”, potentat z Piemontu jest już bliski przedłużenia współpracy z Yildizem. Rozmowy między stronami w sprawie nowego kontraktu są zaawansowane i zmierzają ku szczęśliwemu finałowi.

Aktualna umowa tureckiego zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a odświeżona wersja przedłuży ją do połowy 2031 roku oraz zapewni utalentowanemu skrzydłowemu sporą podwyżkę. Atakujący ma zarabiać 6 milionów euro za sezon gry.

Yildiz przeniósł się do Turynu w połowie 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Bayernu Monachium, a rok później awansował do pierwszego zespołu Juventusu, gdzie teraz jest największą gwiazdą. Zdolny prawy napastnik w barwach ekipy Bianconerich rozegrał dotychczas 113 spotkań, zdobywając 25 bramek i notując 19 asyst. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia 25-krotnego reprezentanta Turcji na około 75 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych zawodników na Starym Kontynencie.