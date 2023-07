Imago/Valentina Giannettoni Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik wkrótce rozpocznie drugi sezon w barwach Juventusu

Dyrektor sportowy Starej Damy, Cristiano Giuntoli jest zadowolony z postawy napastnika

Działacz podkreślił, że w przeszłości snajper mógł trafić nawet do Realu Madryt

Pozycja Milika w Juventusie coraz mocniejsza

W ubiegłym sezonie Arkadiusz Milik został wypożyczony z Olympique Marsylii do Juventusu. W 39 spotkaniach zanotował on dziewięć trafień, co przekonało władze Starej Damy do przeprowadzenia permanentnego transferu reprezentanta Polski. Jest on juz zatem pełnoprawnym zawodnikiem ekipy z Turynu.

Sprowadzenie Milika do Juventusu przypisuje sobie Cristiano Giuntoli. Dyrektor sportowy Starej Damy przyznał, że napastnik mógł trafić w przeszłości nawet do Realu Madryt.

– Gdyby nie zerwał więzadeł, mógł trafić nawet do Realu. Ten już się nim interesował. Pierwszy sezon we Włoszech rozpoczął przecież kapitalnie. W dwóch meczach Ligi Mistrzów strzelił trzy gole, a w lidze dwukrotnie popisał się dubletem – stwierdził.

– Nie zapomnijcie, że to ja ściągnąłem go do Włoch – dodał działacz.

W piątek nad ranem Juventus rozegra spotkanie towarzyskie z AC Milanem. Arkadiusz Milik awizowany jest do gry w wyjściowym składzie.

