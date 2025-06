Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Igor Tudor wciąż będzie odpowiadał za wyniki Juventusu

Juventus ma za sobą bardzo ciężki sezon, w którym awans do Ligi Mistrzów wisiał na włosku. Stara Dama dopiero w ostatniej kolejce Serie A zagwarantowała sobie miejsce w TOP4. Tym samym w przyszłej kampanii zagrają w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich pucharów. Do awansu poprowadził ich Igor Tudor, który w marcu przejął obowiązki po zwolnieniu Thiago Motty.

Pod wodzą chorwackiego szkoleniowca Juventus rozegrał dziewięć spotkań, z których pięć zakończyło się zwycięstwem. We włoskiej prasie nie brakowało informacji, że Tudor to opcja tymczasowa, a turyńczycy przed nowym sezonem zmienią trenera.

Nowe wieści, które mogą zaskoczyć fanów Bianconerich przekazała La Gazzetta dello Sport. Ich zdaniem Juventus postanowił przedłużyć współpracę z obecnym opiekunem. Kontrakt szkoleniowca został tak skonstruowany, że awans do Ligi Mistrzów automatycznie przedłużał umowę do 2026 roku. Juventus ma jednak prawo do jednostronnego rozwiązania porozumienia. Wygląda jednak na to, że tak się nie stanie, a Igor Tudor w przyszłym sezonie nadal będzie odpowiadał za wyniki zespołu.

Warto dodać, że nie jest to pierwsze doświadczenie Chorwata z Juventusem. W sezonie 2020/2021 pracował w klubie jako asystent Andrei Pirlo. Oprócz tego jako pierwszy trener prowadził takie zespoły jak Lazio, Hellas Werona, Olympique Marsylia czy Udinese.