Juventus musi przedłużyć kontrakt z Dusanem Vlahoviciem, donosi włoski serwis Calciomercato.com. Zdaniem dziennikarzy to jeden z niewielu piłkarzy obecnej drużyny Starej Damy, na których można budować silny zespół w przyszłości.

IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus planuje przedłużyć kontrakt z Vlahoviciem

Zdaniem dziennikarzy powinien zrobić to jak najszybciej

To kluczowy zawodnik w zespole Starej Damy

Juventus jak najszybciej powinien podpisać kontrakt z Vlahoviciem

– Parafrazując znane powiedzenie Giampiero Bonipertiego “wygrywanie nie jest ważne, to jest jedyna rzecz, która się liczy”, możemy stwierdzić, że dla Juventusu obecnie Dusan Vlahović nie jest tylko ważny – jest on tym, co się najbardziej liczy – czytamy na stronie Calciomercato.com.

Serbski napastnik, pomimo nie do końca przekonującego występu przeciwko Napoli, w tym sezonie już pokazał, jak żaden inny zawodnik w składzie Starej Damy, że potrafi wziąć drużynę na swoje barki i pociągnąć ją do zwycięstwa. Jego 15 goli i 3 asysty w 24 meczach są tego najlepszym dowodem.

Ale jest coś więcej. Patrząc na obecny skład Juventusu i myśląc o przyszłości, Vlahović wydaje się być jednym z niewielu graczy, na których można postawić, budując kręgosłup zespołu. Stąd, naturalną konsekwencją wydaje się być dyskusja o odnowieniu jego kontraktu, której finalizacja w obecnym czasie mogłaby dodać pewności siebie zarówno Vlahovicowi, jak i całemu środowisku klubu, z myślą o końcówce sezonu.

