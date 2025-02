Motta rozczarowuje? Liczby pokazują, że Juventus lepiej radził sobie za Allegriego

Thiago Motta i Massimiliano Allegri, Juventus 2024/25 i Juventus 2023/24 – porównania te to jeden z głównych tematów obecnego sezonu. Po świetnym początku drużyna Motty jesienią straciła dystans do poprzedniej ekipy prowadzonej przez Allegriego, ale po zimowym oknie transferowym rozpoczęła pościg za wynikami sprzed roku.

LaPresse / DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Motta i Allegri

Motta vs Allegri – porównanie statystyk obu trenerów

Juventus pod wodzą Thiago Motty po 26 kolejkach zgromadził 49 punktów, co oznacza stratę ośmiu punktów do zeszłorocznego wyniku Starej Damy prowadzonej przez Massimiliano Allegriego. Jeszcze kilka tygodni temu różnica ta wynosiła aż 16 oczek, więc obecna forma Bianconerich pozwala myśleć o wyrównaniu bilansu z ubiegłego sezonu. Obecny szkoleniowiec radzi sobie jednak wyraźnie gorzej pod tym względem niż jego poprzednik na ławce trenerskiej Starej Damy.

Co ciekawe, mimo że Juventus w sezonie 2024/25 zdobył mniej punktów niż rok temu, ma jednocześnie mniejszą stratę do lidera. Aktualnie drużyna Motty traci osiem punktów do Interu, podczas gdy rok wcześniej ekipa Allegriego miała aż dwanaście oczek mniej od liderującego zespołu Simone Inzaghiego. Różnica wynika z bardziej wyrównanej walki o mistrzostwo – tym razem Inter, Napoli i Atalanta pozostają w grze o tytuł, a żaden zespół nie zdominował rozgrywek tak jak rok temu.

Patrząc w przyszłość, Juventus Motty ma jeszcze 12 spotkań i aż 36 punktów do zdobycia. Jeśli drużyna utrzyma obecną dynamikę, dogonienie bilansu 71 punktów sprzed roku wydaje się całkowicie realne, uważa “Calciomercato”. W poprzednim sezonie Juventus Allegriego w końcówce rozgrywek notował spadek formy, a obecna ekipa znajduje się na fali wznoszącej.