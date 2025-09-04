Juventus kontra Inter. Carraro wrócił do tematu Calciopoli

Juventus wkrótce zmierzy się z Interem Mediolan w meczu Serie A. Ciekawą wypowiedzią podzielił się natomiast były szef FIGC, Franco Carraro, w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Franco Carraro

Franco Carraro o aferze Calciopoli

Juventus i Inter Mediolan uchodzą za jedne z najlepszych klubów we Włoszech. Już w ramach trzeciej kolejki obecnego sezonu ligi włoskiej obie drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu.

Wątek, który poruszył Franco Carraro, dotyczy roku 2006, kiedy Juventus został zdegradowany z Serie A do Serie B i pozbawiony mistrzostwa Włoch w wyniku afery korupcyjnej Calciopoli. Tytuł mistrzowski został wówczas przyznany Interowi.

– Dobrze, że przeprowadzono śledztwo i ukarano winne kluby. Scudetto powinno zostać odebrane Juventusowi, ponieważ władze klubu popełniły błędy. W każdym razie Inter również nie powinien był otrzymać mistrzostwa w 2006 roku – zaznaczył Carraro w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

– Oba tytuły powinny pozostać niekwestionowane, zgodnie z regulaminem Włoskiego Związku Piłki Nożnej – dodał były prezes FIGC.

Po raz ostatni Juventus z Interem rywalizował w lutym tego roku. Turyńczycy wygrali wówczas 1:0. W ośmiu ostatnich spotkaniach między tymi drużynami trzykrotnie górą byli gracze Bianconerich, dwa razy zwyciężył Inter, a trzy razy padł remis.

Juventus jako gospodarz nie przegrał ligowego spotkania z Interem od ponad trzech lat – ostatnia porażka miała miejsce w kwietniu 2022 roku.

