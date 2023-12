Imago / Trevor Ruszkowski Na zdjęciu: Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini postanowił odwiesić buty na kołku

39-latek może wrócić do Juventusu w roli wiceprezesa

Jego ostatnim klubem był Los Angeles FC

Giorgio Chiellini rozstał się z futbolem

Giorgio Chiellini kilka dni temu mówił, że gdy wróci do Włoch, to czeka go niezwykle trudna decyzja do podjęcia. Włoch zastanawiał się nad kontynuowaniem kariery piłkarskiej. Z dzisiejszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, że legenda Juventusu oraz reprezentacji Włoch postanowiła definitywnie rozstać się z futbolem. 39-latek swój ostatni mecz rozegrał w zeszły weekend podczas finału fazy play-off w MLS. Jego drużyna Los Angeles FC przegrała 1-2 z Columbus Crew.

Podczas swojej kariery Chiellini reprezentował barwy AS Livorno, Fiorentiny oraz Juventusu. W drużynie z Turynu spędził najwięcej czasu, bo aż 17 lat. Stał się żywą legendą “Starej Damy”, w której barwach zagrał 561 spotkań i strzelił 36 bramek. Jego pobyt w stolicy Piemontu pozwolił mu na zebranie pokaźnej liczby pucharów. Obrońca świętował aż 9 razy mistrzostwo Włoch, do tego dołożył po 5 zwycięstw w Pucharze oraz Superpucharze kraju. Sukcesy odnosił także z reprezentacją narodową. Wraz z kadrą Włoch zdobył Mistrzostwo Europy w 2021 roku. Licznik spotkań w drużynie narodowej zatrzymał się na 117 występach.

Pobyt w Stanach Zjednoczonych również był dla Chiellini’ego udany. Zagrał 45 spotkań, w których udało mu się zdobyć bramkę. Razem z zespołem już w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo ligi.

Najbliższe plany 39-letniego byłego już piłkarza związane są z powrotem do Juventusu. Włoch według doniesień medialnych ma objąć rolę wiceprezesa zarządu drużyny z Turynu.