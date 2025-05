Fabregas zmieni klub w Serie A?! Gigant obiecał mu duży budżet

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Roma chce Fabregasa, obiecali mu 100 mln na transfery

Cesc Fabregas ma za sobą pierwszy sezon w roli trenera Como 1907. Pod jego wodzą beniaminek Serie A zachwycił postawą w najwyższej klasie rozgrywkowej. Drużyna znad jeziora Como zajęła 10. miejsce w lidze, mając na swoim koncie 49 punktów.

Praca hiszpańskiego trenera została doceniona przez inne zespoły. W przeszłości pojawiały się informacje łączące Fabregasa m.in. z Bayerem Leverkusen czy RB Lipsk. Nie brakowało również wieści o możliwym przejęciu jednego z czołowych włoskich klubów. Nowe informacje przekazane przez serwis La Repubblica sugerują, że 38-latek może zostać następcą Claudio Ranieriego.

AS Roma rozważa zatrudnienie Fabregasa, który ma być otwarty na nowe wyzwanie. Co więcej, rzymianie obiecali mu pokaźny budżet na wzmocnienia. Hiszpan miałby do rozdysponowania aż 100 milionów euro na transfery nowych zawodników. Na przeszkodzie stoi jednak zarząd Como. Włodarze klubu nie chcą zmieniać trenera, ponieważ są zadowoleni z kierunku, w jakim zmierza klub pod wodzą Hiszpana. Fabregas prowadził Como w 39 meczach, a jego bilans to 13 zwycięstw, 10 remisów i 16 porażek.

Jeśli okaże się, że Fabregas otrzyma zgodę na podpisanie kontraktu z Romą, to w przyszłym sezonie będzie miał okazję prowadzić zespół w europejskich pucharach. Giallorossi zajęli 5. miejsce w Serie A, dzięki czemu zagrają w następnej edycji Ligi Europy.