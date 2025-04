Ten Hag coraz bliżej powrotu na ławkę. Zainteresowanie z Serie A

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ten Hag może objąć giganta z Włoch

Erik ten Hag w październiku 2024 roku zakończył bardzo trudną i wyczerpującą kadencję na Old Trafford. Nie udało mu się przywrócić Manchesteru United na właściwe tory, choć w międzyczasie zdobył dwa trofea – Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Klub długo trzymał mierzącego się z olbrzymią krytyką Holendra, ale po nieudanym starcie kolejnego sezonu w końcu postanowił go pożegnać.

Od tego czasu ten Hag pozostaje na trenerskim bezrobociu. Był łączony z kilkoma klubami, ale nie zamierzał spieszyć się z powrotem na ławkę trenerską. Wielokrotnie sugerował, że zamierza cierpliwie poczekać do końca sezonu i wybrać najatrakcyjniejszą ofertę. Nadmiar wolnego czasu wykorzystuje na poprawę trenerskiego warsztatu, co zaowocuje podczas kolejnego zatrudnienia.

Do tej pory wydawało się, że ten Hagowi najbliżej do powrotu do Amsterdamu. To właśnie za czasów pracy w Ajaksie jego nazwisko trafiło na radary największych klubów w Europie. Wówczas sięgnął po niego Manchester United, co nie okazało się właściwym ruchem dla żadnej ze stron. Stacja radiowa Mana Mana Sport sugeruje natomiast, że 55-latek może trafić do Serie A. Został bowiem przyłapany na lotnisku w Rzymie, co podsyca plotki łączące go z AS Romą.

Rzymianie faktycznie poszukują nowego trenera, a nazwisko ten Haga znajduje się na liście kandydatów. Po sezonie zakończy się współpraca z Claudio Ranierim, który przejął zespół awaryjnie po zwolnieniu Ivana Juricia.