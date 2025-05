Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini i Claudio Ranieri

Serie A: zmiana trenera na szczycie

Gian Piero Gasperini to już legenda Serie A. 67-letni trener w swoim CV ma pracę w czterech klubach włoskiej elity. Od sezonu 2016/17 swoje mecze pod jego wodzą rozgrywa Atalanta. Orobici są znani niezwykle atrakcyjnego stylu gry – niemal co sezon ofensywna piłka pozwala im kwalifikować się do europejskich pucharów.

Chociaż w tym sezonie Atalanta zakończyła ligowe zmagania na 3. miejscu i po raz kolejny zagra w Champions League, to w elitarnych rozgrywkach zaprezentuje się już bez swojej największej gwiazdy. Gasperini niemal na pewno nie przedłuży wygasającego kontraktu i odejdzie z Gewiss Stadium, przekonuje Matteo Moretto.

Doświadczony szkoleniowiec nie zamierza udawać się na emeryturę i chce pozostać w ojczyźnie. Jego nowym klubem będzie AS Roma – zgodnie twierdzą włoskie media. Z posadą trenera Giallorossich żegna się Claudio Ranieri, który ma przyjąć ofertę pracy w zarządzie ekipy z Rzymu.