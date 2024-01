Imago / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

W finale Superpucharu Włoch zmierzą się Inter oraz Napoli

Niepewny jest udział w spotkaniu Alessandro Bastoniego

Decyzja o występie obrońcy zostanie podjęta podczas dzisiejszego treningu

Alessandro Bastoni niepewny występu w meczu z Napoli

Inter w piątek wieczorem dzięki zwycięstwu 3-0 nad Lazio zapewnił sobie awans do finału Superpucharu Włoch. Podopieczni Simone Inzaghiego przez cały czas mieli mecz pod kontrolą, co pozwoliło trenerowi na zmiany kluczowych piłkarzy w drugiej połowie. Mimo że Alessandro Bastoni spędził na murawie 65 minut, to jego stan zdrowia podaje w wątpliwość możliwość występu w finałowym spotkaniu.

Jak poinformował portal “Sky Sports Italia” istnieje ryzyko, że 24-latek nie zagra przeciwko Napoli. Włoski obrońca odczuwa zmęczenie mięśni. Ostateczna decyzja o dostępności Bastoniego w kadrze meczowej Interu na mecz z mistrzem Włoch ma zostać podjęta podczas dzisiejszego treningu.

Jeśli Bastoni nie będzie w stanie grać w jego miejsce szkoleniowiec Interu ma do wyboru minimum trzech obrońców. Kluczowego obrońcę “Nerazzurri” zastąpić może Stefan de Vrij, Matteo Darmian bądź Yann Bisseck.

W tym sezonie obrońca zagrał w 22 meczach. Z czego aż 13 razy przebywał na boisku od pierwszej do ostatniej minuty.