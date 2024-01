Co dalej z Mourinho? Dwie możliwe drogi

IMAGO / Antonio Balosco Na zdjęciu: Jose Mourinho i Maurizio Sarri

Jose Mournho nie jest już trenerem Romy

Portugalczyk nie udaje się na emeryturę

Mourinho może objąć jedną z reprezentacji

Dwie możliwe drogi dla Mourinho

Dedyzję o rozstaniu z Jose Mourinho podjęła AS Roma. Wszystko wskazuje na to, że czarę goryczy przelała ostatnia porażka rzymskiego klubu z Milanem (1:3). Nic nie wskazuje jednak na to, że mimo nieudanej serii we Włoszech Portugalczyk miał zostać długo na bezrobociu.

Dziennikarze przewidują w jego przypadku dwa kierunku. Pierwszy miałaby być możliwa praca w Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby nie szczędzą pieniędzy na piłkarskie gwiazdy i z pewnością nie wahałyby się długo przed złożeniem lukratywnej oferty dla Mourinho.

Sam Portugalczyk wypowiadał się o tym ruchu już jakiś czas temu. – Nie zamykam się na taką ewentualność. Arabia Saudyjska to kierunek jaki mógłby mnie interesować – powiedział cytowany przez ESPN.

Druga ewentualna droga jaką obrać może Mourinho to poprowadzenie jednej z reprezentacji. Sam szkoleniowiec sugerował to już w przeszłości. Nie tak dawno łączono go z kadrą Brazylii. Temat ten wydaje się jednak na razie zamknięty, bo Canarinhos ogłosili przed tygodniem współpracę z nowym szkoleniowcem, Dorivalem Juniorem.

