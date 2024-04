DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Radosław Majecki kilka lat temu przeszedł z Legii Warszawa do AS Monaco za kwotę około 7 milionów euro. Polski bramkarz jednak przez długi okres nie zdołał przebić się na dobre do składu ekipy z Księstwa. Był wypożyczany do innych ekip, lub też grywał tylko w Pucharze Francji i meczach kontrolnych. Jednak w ostatnich tygodniach oraz miesiącach jego pozycja w klubie zdecydowanie urosła. 24-latek dostaje regularnie szansę gry w pierwszym składzie, a co więcej zbiera wiele pozytywnych opinii ze strony mediów i kibiców. W tym sezonie ma już na swoim koncie dziewięć spotkań w Ligue 1 i aż pięć czystych kont.

Nic więc dziwnego, że w klubie są zadowoleni z jego postępów i według informacji przekazanych przez “L’Equipe” Polak zapracował na nowy kontrakt. Obecna umowa 24-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, dlatego też ekipa z Księstwa liczy na przedłużenie współpracy z Polakiem o kolejne sezony. Rozmowy w tej sprawie miały się już rozpocząć. Według informacji dziennikarzy, kontrakt będzie wiązał się ze znaczną podwyżką wynagrodzenia.

AS Monaco po ostatniej porażce z Olympique Lyon straciło szansę na zdobycie tytułu mistrza Francji, ale prawdopodobnie mimo tego zagrają oni w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. Powtórnie tytuł przypadł ekipie PSG.

