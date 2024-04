Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri łagodzi napiętą sytuację z Chiesą

Massimiliano Allegri podczas konferencji prasowej przed meczem Serie A z Cagliari, odniósł się do ostatnich kontrowersji związanych z Federico Chiesą. Włoski skrzydłowy nie krył frustracji po zmianie w derbach z Torino, co wywołało spekulacje na temat możliwej kary dla zawodnika i pozostawieniu go na ławce rezerwowych podczas kolejnego pojedynku Starej Damy. Jednak trener Bianconerich wydaje się traktować sytuację z dystansem.

– Po kontuzji można było przewidzieć pewne problemy, ale jestem zadowolony z tego, co robi. Od siebie powinien oczekiwać więcej. Co do jego wybuchu, widziałem gorsze rzeczy, ale to są emocji, a trener musi podejmować decyzje dla dobra zespołu – przyznał Allegrii na przedmeczowej konferencji pytany o sytuację z Chiesą.

Podczas meczu z Torino, Chiesa miał swoje momenty, grając bardzo dobrze i tworząc szansę w drugiej połowie. – Jest dla nas bardzo ważnym graczem, ale jutro zdecyduję, czy to on, czy Kenan Yildiz rozpocznie mecz – dodał Allegri, zaznaczając, że Dusan Vlahović na pewno wystąpi w podstawowej jedenastce w nadchodzącym meczu na Sardynii.

Wypowiedzi Allegriego sugerują, że Chiesa nadal jest kluczowym zawodnikiem dla drużyny, a jego chwilowe emocje nie wpłyną znacząco na jego miejsce w składzie. Juventus wciąż walczy o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, podczas gdy Cagliari stara się utrzymać w Serie A, przez co mecz będzie się toczył o sporą stawkę.

