Kacper Urbański może być spokojny o swoją przyszłość w Serie A. Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że Bologna przygotuje dla reprezentanta Polski nową umowę do 2026 roku.

Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Bologna przedłuży kontrakt z Urbańskim do 2026 roku

Kacper Urbański po zakończeniu sezonu klubowego we Włoszech nie przestaje zaskakiwać. Rewelacyjny 19-latek został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie w Warszawie. Co więcej, swoją postawą zapracował na miejsce w składzie na Mistrzostwach Europy 2024, gdzie był jednym z najlepszych zawodników biało-czerwonych na turnieju.

Widoczny progres zarówno w klubie, jak i podczas mistrzostw Starego Kontynentu nie przeszedł niezauważony w Bolognii. Władze klubu podjęły decyzję w sprawie przyszłości Polaka. Jak donosi La Gazzetta dello Sport w najbliższym czasie Rossoblu przedstawią Urbańskiemu propozycję nowego kontraktu. Zdaniem włoskiej prasy umowa ma zawierać lepsze warunki oraz obowiązywać do czerwca 2026 roku. Znajdzie się w niej również opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Obecny kontrakt Urbańskiego z Bolognią wygasa w czerwcu przyszłego roku. Nic więc dziwnego, że włoski klub chce zatrzymać w swoich szeregach jednego z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy. W poprzednim sezonie urodzony w Gdańsku piłkarz zagrał w 22 meczach w Serie A, w których zanotował jedną asystę.

Do Włoch trafił latem 2021 roku za 750 tysięcy euro z Lechii Gdańsk. Na Półwyspie Apenińskim zadebiutował pod koniec sezonu 2020/2021 w przegranym (0:2) meczu przeciwko Genoi. Łącznie w koszulce Rossoblu wystąpił do tej pory w 27 spotkaniach.