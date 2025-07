fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański może zakotwiczyć w La Liga

Kacper Urbański to 20-latek, z którym wiązane są duże nadzieje. Zawodnik ma obecnie ważną umowę z Bolognią. Nie milkną jednak spekulacje na temat zmiany barw klubowych przez zawodnika. Nowe wieści dotyczące gracza przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Według wieści znanego insidera chęć zakontraktowania piłkarza ma Valencia. Hiszpanie się podobno gotowi wyłożyć kilka milionów euro na transakcję z udziałem Polaka. Jasne jest jednak, że przedstawiciel La Liga nie jest jedynym chętnym na pozyskanie gracza. Urbański znajduje się też na radarze PAOK-u Saloniki.

Młody piłkarz ma za sobą sezon, w którym pół roku spędził na wypożyczeniu w Monzy. Zaliczył w tej ekipie osiem spotkań. Z kolei aktualny kontrakt zawodnika z ekipą ze Stadio Renato Dall’Ara obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość Urbańskiego kształtuje się z kolei w wysokości sześciu milionów euro.

Ogólnie chętnych na transfer z udziałem 11-krotnego reprezentanta Polski nie brakuje. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że Urbański znajduje się też na celowniku Sampdorii czy Palermo.

Urbański mimo młodego wieku ma już na swoim koncie 39 występów w Serie A. W najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech zdobył jedną bramkę i zaliczył też jedną asystę. Gdyby faktem stał się ruch Urbańskiego do Valencii, to mógłby o miejsce w składzie rywalizować z Javim Guerrą.

