Benjamin Pavard jest wyłączony z gry od początku listopada. Francuz uszkodził więzadła rzepki w starciu z Atalantą. Jednak według "La Gazzetta dello Sport" obrońca Interu ma wrócić do gry w przyszłym tygodniu, gdy jego zespół uda się do Rzymu na mecz z Lazio.

Imago / Gonzales Photo / Tommaso Fimiano Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard coraz bliżej powrotu do gry po kontuzji

Francuz ma być do dyspozycji Simone Inzaghiego w meczu z Lazio

W przyszłym tygodniu ma dołączyć do zajęć z resztą drużyny

Benjamin Pavard wraca do gry

Benjamin Pavard jest coraz bliżej powrotu do pełni sił, a co za tym idzie do powrotu na boisko. Według doniesień z włoskiej prasy 27-letni obrońca prawdopodobnie będzie do dyspozycji Simone Inzaghiego w następnym meczu ligowym. Podopieczni włoskiego trenera zmierzą się w hicie 16. kolejki Serie A z Lazio na Stadio Olimpico. Francuz dołączył do kolegów podczas wczorajszego świętowania wysokiego zwycięstwa 4-0 nad Udinese. Obrazki z murawy stadionu w Mediolanie wskazywały, że z kolanem Pavarda jest wszystko w porządku.

Reprezentant Francji od momentu przejścia do Interu zagrał 9 spotkań, po czym wypadł z gry w meczu z Atalantą. Pierwotnie sugerowano, że Pavard na boisko wróci dopiero w nowym roku, lecz jego zaangażowanie podczas rehabilitacji skróciło o kilka tygodni okres jego absencji.

Przed Interem ostateczne rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów. We wtorek zmierzą się z Realem Sociedad o 1. miejsce w grupie i rozstawienie podczas losowania par 1/8 finału europejskich pucharów.