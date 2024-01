Allegri nakłada presję na rywala. “Inter ma zespół na mistrzostwo”

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus naciska w tabeli na liderujący Inter Mediolan

Między tymi dwoma zespołami rozegra się rywalizacja o mistrzostwo

Massimiliano Allegri uważa, że presja ciąży na Nerrazzurich

Inter ma mocniejszy zespół od Juventusu

W grze o mistrzostwo Włoch pozostają już raczej tylko dwie ekipy. Liderem tabeli jest Inter Mediolan, który ma pięć punktów przewagi nad drugim Juventusem. Stara Dama rozegrała do tej pory jedno spotkanie mniej, więc może zniwelować stratę do zaledwie dwóch “oczek”. Eksperci są zgodni, że losy rywalizacji o tytuł rozstrzygną się właśnie między drużynami Simone Inzaghiego i Massimiliano Allegriego.

Jednocześnie uważa się, że to Inter dysponuje znacznie większym potencjałem kadrowym, co potwierdzają także statystyki. Zespół z Mediolanu to maszyna do zdobywania goli, która w samej lidze ma ich już 49. Dotychczasowe rezultaty Juventusu są natomiast pozytywnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę z jakimi problemami przed startem sezonu mierzył się sztab szkoleniowy.

Allegri nie ma wątpliwości – to na Nerrazzurich ciąży presja związana z tą rywalizacją. Juventus powinien być w niej natomiast traktowany jako underdog.

– Inter ma zespół na miarę zdobycia mistrzostwa. Juventus zaczął ten sezon zupełnie inaczej. Nie napełnialiśmy naszych głów obsesją związaną z wygraniem tytułu. Liczy się dla nas rozwój, gdyż piłka nożna nie kończy się po tym sezonie. W tym roku dobrze się bawimy, stawiamy na rozwój. W szatni panuje wielka spójność. Wciąż brakuje nam wiele, aby zapewnić sobie grę w Lidze Mistrzów. Stawiamy krok za krokiem – deklaruje Allegri, zdejmując presję ze swoich piłkarzy.

