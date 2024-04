Tottenham Hotspur pozyska piłkarza Genoi? Klub wycenił Islandczyka

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Albert Gudmundsson

Genoa oczekuje 35 milionów euro za Gudmundssona

Albert Gudmundsson rozgrywa swój rewelacyjny sezon w Serie A. Napastnik Genoi strzelił do tej pory 13 goli i dołożył trzy asysty we włoskich rozgrywkach. Jego znakomite występy przykuły uwagę wielu europejskich klubów. Nicolo Schira twierdził, że 26-latek jest na celowniku Juventusu, Interu Mediolan, AS Romy oraz Tottenhamu Hotspur.

Według doniesień z Półwyspu Apenińskiego wynika, że Genoa chce za Islandczyka 35 milionów euro, co przekracza możliwości finansowe Starej Damy, jak również innych włoskich zespołów. Inter miał nawiązać kontakt z przedstawicielami t z przedstawicielami Alberta Gudmundssona. Menedżer Ange Postecoglou chciałby w nadchodzącym oknie transferowym ściągnąć Conor Gallagher z Chelsea.

Reprezentant Anglii może opuścić Stamford Bridge, jeżeli nie przedłuży umowy z The Blues. Dla Tottenhamu alternatywą jest Gudmundsson. Klub ze Stadio Luigi Ferraris pozyskał cofniętego napastnika w styczniu 2022 roku z AZ Alkmaar za zaledwie 1,5 mln euro.

Genoa zajmuje 12. lokatę w Serie A, a w miniony piątek uległa na własnym terenie z Lazio Rzym (0:1). Jej najbliższym rywalem będzie Cagliari w 34. kolejce.