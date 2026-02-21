Zinedine Zidane wróci na ławkę trenerską. Wszystko ustalone

Laurent Lairys / Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji

Zinedine Zidane pozostaje bez pracodawcy od czerwca 2021 roku, kiedy rozstał się z Realem Madryt. 53-letni szkoleniowiec odrzucił w ostatnich latach kilka atrakcyjnych ofert, ponieważ od dawna ma jasno określony cel – objąć stanowisko selekcjonera reprezentacji Francji. Wszystko wskazuje na to, że Zizou wreszcie dopnie swego. Takie informacje przekazał między innymi Fabrizio Romano, który słynie z wiarygodnych doniesień.

Według włoskiego dziennikarza legendarny trener porozumiał się już z francuską federacją w sprawie rozpoczęcia współpracy po zakończeniu mundialu w 2026 roku. Zidane zastąpi na ławce trenerskiej Didiera Deschampsa.

Doświadczony 57-letni menedżer z powodzeniem prowadzi ekipę Trójkolorowych od 2012 roku, a w 2018 roku sięgnął z nią po mistrzostwo świata. Po kilkunastu latach wspólnej pracy obie strony są jednak gotowe na nowy rozdział.

Dla Zidane’a będzie to pierwsza praca z drużyną narodową, ponieważ dotychczasowe doświadczenie trenerskie zdobywał wyłącznie w Madrycie. Prowadził tam zarówno pierwszy zespół, jak i drużyny juniorskie oraz rezerwy. Urodzony w Marsylii szkoleniowiec może pochwalić się historycznym osiągnięciem – trzykrotnym z rzędu triumfem w Lidze Mistrzów z Realem. Ponadto dwa razy wywalczył mistrzostwo Hiszpanii, umacniając swoją pozycję wśród najlepszych trenerów świata.