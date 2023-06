Imago/Seskimphoto Na zdjęciu: Jorge Jesus

Po mundialu w Katarze Herve Renard postanowił zrezygnować z dalszego pełnienia funkcji selekcjonera reprezentacji Arabii Saudyjskiej

Na stanowisku ma zastąpić go Jorge Jesus

Portugalczyk podpisze umowę, na mocy której będzie zarabiał rocznie 10 milionów euro

Jorge Jesus podejmie się ostatniego wyzwania przed emeryturą

Herve Renard po Mistrzostwach Świata w Katarze zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Stery kadry Zielonych Sokołów, według doniesień UOL ma objąć Jorge Jesus. Wraz z końcem czerwca wygaśnie jego umowa z Fenerbahce, z którym sięgnął w sezonie 2022/23 po puchar Turcji.

Portugalczyk chciałby zakończyć karierę trenerską jako selekcjoner kadry narodowej. Do tej pory nie miał on jeszcze okazji pracować z żadną reprezentacją. Umowa z Arabią Saudyjską zapewni mu status najlepiej opłacanego selekcjonera na świecie. Zagwarantuje mu zarobki na poziomie 10 milionów euro rocznie.

Najlepiej zarabiającym trenerem reprezentacji do tej pory był Hansi Flick. Niemiec inkasował rocznie 6,5 miliona euro. Zarobki Jorge Jesusa nie zbliżą go jednak do najlepiej opłacanego szkoleniowca, jakim jest Diego Simeone. Trener Atletico Madryt inkasuje rocznie aż 34 miliony euro.

Czytaj dalej: Flick kwestionowany. Selekcjoner Niemców zabrał głos w sprawie przyszłości