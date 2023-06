IMAGO / Neundorf/Kirchner-Media Na zdjęciu: Hansi Flick

W trakcie czerwcowego zgrupowania reprezentacja Niemiec rozegrała trzy mecze towarzyskie. Nie wygrała żadnego z nich

Nic dziwnego, że pozycja Hansiego Flicka jest coraz bardziej kwestionowana

58-letni trener nie myśli jednak o rezygnacji ze stanowiska. Zapowiada, że we wrześniu fani zobaczą całkowicie inną drużynę

“Zobaczycie we wrześniu inny zespół”

Hansi Flick przejął reprezentację Niemiec w 2021 roku. Jego kadencję trudno uznać za udaną. Die Mannschaft skompromitowała się na niedawnych Mistrzostwach Świata w Katarze, a obecne przygotowania do Euro 2024 również są dalekie od idealnych. Podczas czerwcowego zgrupowania, Niemcy rozegrali trzy mecze towarzyskie. Zremisowali z Ukrainą (3:3), a potem przegrali z Polską (0:1) i Kolumbią (0:2).

– Oczywiście, to dla mnie całkowicie nowa sytuacja. Uwielbiam wygrywać mecze i nienawidzę ich przegrywać. Powiedziałem, że na czerwcowe zgrupowanie podejdę bezkompromisowo. Mam wokół siebie świetną drużynę, lubię przygotowania do wielkich turniejów – powiedział Flick. Pozycja byłego trenera Bayernu Monachium w Niemczech staje się coraz słabsza. Sam zainteresowany nie myśli jednak o odejściu. – Wszystko poszło nie tak. To, co próbowaliśmy zrobić, zupełnie nie wypaliło. Obiecuję, że we wrześniu zobaczycie inną reprezentację – wyznał 58-latek.

Wrześniowe zgrupowanie Die Mannschaft również obejmie trzy sparingi. Kadra Niemiec zmierzy się z Japonią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.

Zobacz też: Kane liczy, że jeden z klubów zmieni zdanie i jednak go sprowadzi.