IMAGO / Ettore Ferrari Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Reprezentanci Włoch są uzależnieni od PlayStation

Spalletti zwrócił uwagę na wielki problem

Piłkarze nie są odpowiednio przygotowani do gry

Reprezentanci Włoch uzależnieni od PlayStation

Reprezentacja Włoch trenuje w Coverciano przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, gdzie w czwartek rozegra mecz towarzyski z Wenezuelą, a w niedzielę z Ekwadorem.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Squadra Azzurra Luciano Spalletti dość niespodziewanie poruszył problem uzależnienia od gry na PlayStation wśród reprezentantów.

– Czy uważasz za słuszne, że profesjonaliści noszący koszulki reprezentacji Włoch nie śpią po nocach, aby grać na PlayStatio, a potem nie dają z siebie wszystkiego na boisku? Poziom zawodnika można ocenić nie tylko na podstawie dwóch godzin, które spędza na boisku, ale także na podstawie tego, co robi przez pozostałe 22 godziny poza nim. Nie obchodzi mnie, co robią gracze, byle o określonej godzinie próbowali się przespać. Kilku z nich nie spało w noc przed meczem z Ukrainą, co moim zdaniem nie jest odpowiednie – przyznał Spalletti.

