Reprezentacja Austrii w marcu rozegra dwa mecze towarzyskie, które posłużą jako przygotowania do Mistrzostw Europy. Podopieczni Ralfa Rangnicka zmierzą się ze Słowacją oraz Turcją. Jak poinformował portal apnews.com w kadrze na najbliższe zgrupowanie zabraknie trzech piłkarzy. Marco Grull, Niklas Hedl oraz Guido Burgstaller zostali usunięci z zespołu przez niemieckiego selekcjonera.

Powodem tak drastycznej decyzji 65-latka był fakt, że cała trójka została sfilmowana wraz z kibicami po Derbach Wiednia, jak śpiewają homofobiczne przyśpiewki. Grull, Hedl oraz Burgstaller grają w barwach Rapidu Wiedeń, który 25 lutego wygrał 3:0 derbową rywalizację z odwiecznym rywalem. Jednak sposób świętowania zawodników nie spodobał się Rangnickowi, który wyjaśnił swoją decyzję dziennikarzom.

– To coś, czego nie będę tolerował w swoim zespole. Nieważne czy w klubie, czy w reprezentacji. Wszystko to, co reprezentujemy jest przeciwieństwem ich zachowania. Powiedziałem im o tym przez telefon – wyjaśnił Rangnick.

Liga austriacka postanowiła również ukarać całą trójkę. Grull, Hedl oraz Burgstaller zostali zawieszeni i nie będą mogli wziąć udziału w kilku następnych meczach. Co więcej, nakazano im wzięcie udziału w warsztatach dot. tematu dyskryminacji. Poza zawodnikami zawieszony został również dyrektor zarządzający Rapidu oraz asystent trenera.